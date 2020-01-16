Cansuyu Derneği, İdlib'e 3 ayda 450 ton yardım gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği, İdlib'e 3 ayda 450 ton yardım gönderdi - Son Dakika

Cansuyu Derneği, İdlib'e 3 ayda 450 ton yardım gönderdi

6 saat önce

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, İdlib'deki savaş mağdurlarına son 3 ayda 450 ton insani yardım gönderdiklerini bildirdi.

Cansuyu Derneği, İdlib'e 3 ayda 450 ton yardım gönderdi, System.String[]

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, İdlib'deki savaş mağdurlarına son 3 ayda 450 ton insani yardım gönderdiklerini bildirdi.

Köylü, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bölgeye yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Küresel güçlerin İslam coğrafyasında kan dökmekten vazgeçmediğini söyleyen Köylü, Keşmir, Filistin, Libya, Arakan, Yemen ve Suriye'de milyonlarca Müslümanın katledildiğini belirtti.

Köylü, Suriye'de 2011'den beri iç savaş yaşandığına dikkati çekerek, "Suriye'de Rusya, Amerika ve rejim güçleri arasında bir yıkım süreci devam ediyor. Milyonlarca Suriyeli, vatanlarını terk etmek durumunda kalmışken yüz binlercesi ise katledildi." dedi.

"Bir haftada 250 ton yardım gönderdik"

Pek çok Suriyelinin bu katliamdan kaçarak Türkiye sınırına geldiğine işaret eden Köylü, şöyle konuştu:

"Suriye'de savaşın başladığı 2011'den itibaren bölgedeki faaliyetlerimiz aralıksız şekilde devam ediyor. Son saldırılarla beraber İdlib'deki yardımlarımızı yoğunlaştırdık. Son bir haftada 250 tonun üzerinde yardım gönderdik. Son 3 ayda 450 ton civarında insani yardımı kriz bölgelerine ulaştırmış olduk."

Köylü, bu yardımların arasında battaniye, bot, giyecek, gıda ve sıcak yemek yer aldığını bildirerek "Ayrıca buradan 135 ton un götürüp ekmek yaptırıp dağıttık. İnsani yardımlarımızın yanı sıra önümüzdeki süreçte çadır kurma işine ağırlık vermemiz gerekiyor." dedi.

Mustafa Köylü, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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