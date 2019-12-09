Son Dakika Haberleri: Cansuyu Derneği Ilgın'da gıda yardımı yaptı
Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği Ilgın'da gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Cansuyu Derneği Ilgın'da gıda yardımı yaptı

6 saat önce

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya Temsilciliği Ilgın'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Cansuyu Derneği Ilgın'da gıda yardımı yaptı, System.String[]

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Konya Temsilciliği Ilgın'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Derneğin Ilgın Temsilcisi Özcan Kuyucu, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunarak onlara "cansuyu" olmaya devam ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını hatırlatan Kuyucu, daima onların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cansuyu Derneği Ilgın ekibi tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım kolilerinin dağıtımı gerçekleştirdik. Gıda yardımları hem Konya şehir merkezinde hem de ilçelerde devam ediyor. 'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganı ile çalışmalarını yürüten derneğimiz, yardım çalışmalarına Ilgın ilçemizde bundan sonra da devam edecektir. Derneğimize bağış yaparak, 'Benim de yapılacak yardımlara bir katkım olsun' diyen kardeşlerimiz, bizimle irtibata geçebilir."

Konya, Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kat görevlisi olarak çalıştığı kurumun müdürü oldu
Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı Konya'daki fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıktı: Kadınları borçlandırıp kendilerine çalıştırdılar Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:48:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cansuyu Derneği Ilgın'da gıda yardımı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]