Cansuyu Derneği, işgalden kurtarılan Azerbaycan toprakları için yardım çalışması başlattı - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da işgalden kurtardığı bölgelerde insani yardım çalışması başlatmak için harekete geçen Cansuyu Derneği yöneticileri, bu kapsamda Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamada, Dernek Başkan Mustafa Köylü ve beraberindeki heyetin Büyükelçi Hazar İbrahim'i ziyaretinde, Karabağ'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve bölgedeki insani kriz masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi Hazar İbrahim hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Türk milletinin verdiği desteğin kendisini çok etkilediğini belirterek "Cansuyu Derneği'nin ziyaretinden büyük bir onur ve memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Mustafa Köylü de kardeş ülke Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını ve bölgeye yardım çalışması planladıklarını aktararak, dernek olarak geçmişten bu yana farklı zamanlarda Bakü ve Karabağ'da yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Köylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de Yukarı Karabağ'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu süreçte gösterilen mücadelede Azeri kardeşlerimize destek olmak amacıyla bölgeye bir insani yardım çalışması planlamaktayız. Karabağ ile ilgili neler yapabiliriz, bununla ilgili değerli Büyükelçimizi ziyaret ederek son durum ve bölge hakkında istişarelerde bulunmak istedik."