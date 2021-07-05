Cansuyu Derneği Kamerun'da kadın doğum ve çocuk hastanesi açtı - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kamerun'da Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin açılışını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Garoua kentinde temeli Şubat 2021'de atılan Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmete başladı. Bölge halkının büyük bir ihtiyacını karşılayacak hastanede sadece kadın doğum ve çocuk alanlarında değil, genel muayene alanında da sağlık hizmetleri verilecek.

Garoua'nın kurak köylerinde 10 temiz su kuyusu açılışı da yapan Cansuyu ekibi, bölgedeki temiz su ihtiyacının giderilmesine de vesile oldu.

Kamerun'daki faaliyetlerini kurban çalışmaları ile tamamlayan Cansuyu, hayırsever vatandaşlar tarafından vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek etlerini 20 binden fazla muhtaca ulaştırdı. Yapılan yardımlarla mazlum ve muhtaç insanların ihtiyaçları karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, dünyanın dört bir yanında kalıcı eserler inşa ettiklerini ifade etti.

Kamerun'da kadın doğum alanında büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Hayırsever bağışçılarımızın desteği ile yapılan ve açılışını gerçekleştirdiğimiz Meryem Sultan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesiyle bölgenin sağlık alanındaki büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Hastanemiz, hasta kabul odası, laboratuvar, doğumhane, müşahede odası, eczane, ecza deposu ve muayene odasından oluşurken, sadece kadın doğum ve çocuk alanında değil genel muayene hizmetleri alanında da faaliyet gösterecek. Hastane açılışımız sonrası Garoua bölgesinde 10 temiz su kuyusu açılışı ve 20 bin muhtaca adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini dağıtma faaliyetleri gerçekleştirdik. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek."