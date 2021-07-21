Cansuyu Derneği, Filistin mülteci kamplarındaki 20 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin mülteci kamplarında 20 bin aileye Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı.

Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki mazlum ve muhtaçlar için çeşitli alanlarda çalışma yürüten Cansuyu Derneği, kurban etlerini yardıma muhtaç binlerce insana ulaştırıyor.

Bu kapsamda Beyrut'ta çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Türkiye'deki hayırseverlerin kurban bağışlarını Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el-Baracine kampında önceden belirlenen 20 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıttı.

"Mülteci kardeşlerimizin bayram sevinçlerine ortak oluyoruz"

Derneğin Lübnan yardım koordinatörü Murat Sali, 4 gündür başkent Beyrut'ta çalışma yaptıklarını söyledi.

Kentte bulunan Filistin mülteci kamplarında insanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Sali, mültecilerin kimlik, sağlık, barınma ve eğitim başta olmak üzere birçok probleminin olduğunu ifade etti.

Sali, "Filistinli kardeşlerimiz burada adeta tecrit edilmiş, dünyadan soyutlanmış bir vaziyette. Türkiye'deki hayırseverlerimiz kurbanlarını derneğimize emanet ettiler. Biz de o emanetleri alıp buraya geldik, usulünce kestik ve buradaki mülteci kardeşlerimizin bayram sofralarına kurban etlerini ulaştırıp, bayram sevinçlerine ortak oluyoruz." diye konuştu.