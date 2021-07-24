Cansuyu Derneği Mali'de yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da yaşayan yetimlere ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Türkiye'den gönderilen yardımlarla kesilen kurbanlıklardan elde edilen etleri Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtan dernek gönüllüleri, yine hayırseverlerin bağışladığı nakdi yardımları da Bamako'da yaşayan yetimlere ulaştırdı.

Bamako'daki yetimhaneleri ziyaret eden, kırsal alanda yaşamını sürdüren yetim ve öksüz çocukların evlerine giden dernek gönüllüleri, onlara ayni ve nakdi yardımda bulunarak, balon ve şeker dağıttı.

Dernek gönüllüleri daha sonra çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu, AA muhabirine, Türkiye'den kendilerine bağış yoluyla aktarılan zekat ve sadakaları başkent Bamako'nun kırsal kesimlerindeki yetimlere dağıttıklarını söyledi.

Yetimlerin yüzünü güldürmenin önemine işaret eden Gürtoklu, "Bir yetimin sevinmesi arşın sevinmesidir. Bu yetimler hayırsever Müslümanların destekleriyle büyüyecekler inşallah. Biz de dernek olarak sürekli yetimleri gözetmeye ve onlara çeşitli desteklerle yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.