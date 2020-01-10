Cansuyu Derneği'nden İdlib'e insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği'nden İdlib'e insani yardım - Son Dakika

Cansuyu Derneği'nden İdlib'e insani yardım

6 saat önce

Cansuyu Derneği, Suriye'de sürdürdüğü insani yardım çalışmaları kapsamında, gıda kumanyaları, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşan 125 tonluk acil insani yardımı, İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Cansuyu Derneği'nden İdlib'e insani yardım, System.String[]

Cansuyu Derneği, Suriye'de sürdürdüğü insani yardım çalışmaları kapsamında, gıda kumanyaları, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşan 125 tonluk acil insani yardımı, İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan dramın her geçen gün daha da büyüdüğü Suriye'de, acil insani yardım ihtiyacı artıyor.

Bu kapsamda Cansuyu Derneği, toplanan yardım malzemelerini tırlarla Öncü Pınar Sınır Kapısı'ndan geçirerek konvoy eşliğinde İdlib'e ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, bölgede büyük bir felaket ve dramın yaşandığını belirtti.

Çaresiz durumda olan insanların yardım beklediğini aktaran Savaş, Türkiye'den hayırsever vatandaşların kendilerine ulaştırdığı gıda, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşan 125 tonluk yardımı muhtaçlara ulaştırdıklarını kaydetti.

Savaş bölgesindeki yetimhanelerde kalan kimsesiz çocukları ziyaret ettiklerini aktaran Savaş, "Onların yüzünde tebessüm olduk. Burada zor şartlar altında yaşayan mazlum kardeşlerimizin çaresizliğine bir nebze de olsa çare olmak istedik. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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