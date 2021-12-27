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Cansuyu Derneği Nepal'de 46 su kuyusu açtı - Son Dakika

Cansuyu Derneği Nepal'de 46 su kuyusu açtı

27.12.2021 12:30
Cansuyu Derneği Nepal'de 46 su kuyusu açtı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nepal'de 46 temiz su kuyusu açtı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Nepal'de 46 temiz su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyanın kurak bölgelerinde yaşanan temiz su sıkıntısını çözmek için başlatılan "Su Kuyusu Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kurulduğu günden bu yana binlerce su kuyusu açan dernek, son olarak Güney Asya Ülkesi Nepal'in kurak bölgelerinde temiz su kuyuları açtı.

Nepal'in başkenti Katmandu'ya 7 saat mesafede bulunan Bhairava bölgesinin kurak köylerinde 46 su kuyusunun açılışını yapan Cansuyu ekibi, on binlerce Nepalli'nin temiz su sıkıntısına umut oldu.

Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, Nepal'deki mazlumların temiz su sıkıntısını çözmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek, "Derneğimiz bugüne kadar binlerce su kuyusu açtı ve açmaya da devam ediyor. Nepal'in Bhairava bölgesindekiler ciddi şekilde temiz su sıkıntısı çekiyordu. Kuyuları bölge halkının hijyenik ve temiz suya kavuşması için açıyoruz. Daha önce bölge halkı evlerinde bulunan kaplarla belli mesafedeki çukurlarda biriken kirli suları kullanıyordu. Temiz su kullanmadıkları için belli bir süreden sonra sağlık problemleriyle karşılaşıyorlar. Açılan su kuyuları bu tarz birçok olumsuzluğun da önüne geçmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneği Nepal'de 46 su kuyusu açtı

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Güney Asya, Nepal, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği Nepal'de 46 su kuyusu açtı - Son Dakika


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