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Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi - Son Dakika

Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi

10.02.2022 15:07
Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye'nin farklı noktalarından toplanan yardımların tırlarla Suriye'ye gönderildiğini bildirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye'nin farklı noktalarından toplanan yardımların tırlarla Suriye'ye gönderildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, acil yardım tırlarının Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçtiği, ekiplerin, ısınma, barınma ve giyecek ihtiyaçları başta olmak üzere birçok alanda acil insani yardımları mağdur ve muhtaç ailelere ulaştıracağı ifade edildi.

Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, Suriye'deki acı tablonun devam ettiğini, buradaki mazlum ve mağdur insanların yanında olduklarını belirtti.

Suriye'de yağmur ve kar yağışının insanları mağdur ettiğine de değinen Savaş, "Cansuyu Derneği olarak kardeşlerimize destek olmak amacıyla yeniden Suriye'ye doğru yola çıktık. Türkiye'nin birçok bölgesinden bağışçılarımızın destekleri ile hazırlanan acil yardım tırlarımız Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye doğru hareket etti. İnşallah yardımlarımızı Suriye'deki mağdur ve muhtaç kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi
Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi

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Öncüpınar Sınır Kapısı, Türkiye, Suriye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi - Son Dakika


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