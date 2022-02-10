Cansuyu Derneği Suriye'ye yardım tırları gönderdi - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye'nin farklı noktalarından toplanan yardımların tırlarla Suriye'ye gönderildiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, acil yardım tırlarının Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçtiği, ekiplerin, ısınma, barınma ve giyecek ihtiyaçları başta olmak üzere birçok alanda acil insani yardımları mağdur ve muhtaç ailelere ulaştıracağı ifade edildi.

Cansuyu Derneği Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş, Suriye'deki acı tablonun devam ettiğini, buradaki mazlum ve mağdur insanların yanında olduklarını belirtti.

Suriye'de yağmur ve kar yağışının insanları mağdur ettiğine de değinen Savaş, "Cansuyu Derneği olarak kardeşlerimize destek olmak amacıyla yeniden Suriye'ye doğru yola çıktık. Türkiye'nin birçok bölgesinden bağışçılarımızın destekleri ile hazırlanan acil yardım tırlarımız Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye doğru hareket etti. İnşallah yardımlarımızı Suriye'deki mağdur ve muhtaç kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.