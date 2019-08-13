Son Dakika Haberleri: Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti dağıttı
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Cansuyu Derneği Togo'da kurban eti dağıttı

39 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kurbanlık hayvanlar ve kurbanlık hayvanların kesilmesi Togo'nun Sokode şehrinde dağıtılan kurban etleri İhtiyaç sahibi ailelerin sırayla etlerini alması Çocuklara şeker ve balon dağıtılması Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Togo'da 22 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kurbanlık hayvanlar ve kurbanlık hayvanların kesilmesi
Togo'nun Sokode şehrinde dağıtılan kurban etleri
İhtiyaç sahibi ailelerin sırayla etlerini alması
Çocuklara şeker ve balon dağıtılması Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Togo'da 22 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırmayı hedefliyor.
Cansuyu Derneği, Togo'da başkent Lome ile Sokode şehrinde Türk halkının vekaletleriyle kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
Ülkedeki 22 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı hedefleyen Cansuyu Derneği görevlileri, zor durumdaki kişilere ulaşabilmek için şehirlerin en ücra noktalarına kadar gitti.
Kurban etlerinin en büyük bölümünün dağıtıldığı Sokode'de ulaşılan köylerde bayram dolayısıyla çocuklara oyuncak da dağıtıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:40 Kaynak: AA
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