Cansuyu Derneği, Uganda'da kumanya dağıttı - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uganda'da ramazan ayı yardımları çerçevesinde kumanya kolisi dağıttı.

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre dernek, "2021 Ramazan Organizasyonları" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın dört bir köşesindeki yardım çalışmalarına devam ediyor.

Uganda'da yardım organizasyonu düzenleyen dernek, içerisinde temel gıda malzemeleri olan ramazan kumanyalarını binlerce muhtaca ulaştırdı. Uganda'nın Jinja bölgesinde dağıtılan kumanyalar her bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

Kumanya dağıtımlarının ardında bölgedeki en büyük sıkıntılardan biri olan temiz su ihtiyacını gidermek için de çalışmalar yapan Cansuyu, Uganda'da ulaşılması güç köylerine giderek 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Su kuyuları ile hem bölgedeki temiz su ihtiyacı karşılanıyor hem de bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmiş oluyor.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Fırat Aydın, çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cansuyu Derneği olarak hayırseverlerin emanetlerini muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Doğu Afrika Ülkelerinden Uganda'da kardeşlerimize ulaştık. Ramazan kumanyalarımızı kapsamlı bir şekilde hazırlıyoruz. Bölgedeki temiz su sıkıntısını çözmek için 20 tane su kuyusu açarak önemli bir ihtiyacı daha karşıladık. Açtığımız su kuyuları bir yandan tarım ve hayvancılığa katkı sağlarken, diğer yandan kirli suyun neden olduğu bulaşıcı hastalıkların önüne geçmiş oluyor."