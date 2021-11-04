Cansuyu Derneği, Yemen'de gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yemen'in bazı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, nüfusunun yüzde 70'ine denk gelen toplam 20 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğu Yemen'de acil yardım ihtiyacı devam ediyor. Ülkede, 2015 yılından bu yana süren iç savaş ve çatışmalar neticesinde mağduriyet giderek artıyor.

Yemen'de insani krizin başladığı günden itibaren birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu ekipleri, son olarak başkent Sana şehrine bağlı Cidr, Saraf ve Habra ile Marib şehrine bağlı Arhab, Al Hima ve Nihm bölgelerinde gıda dağıtımı yaptı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan yardım kolileri, binlerce insanın 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, Yemen'de insanlık dramı ve mağduriyetlerin devam ettiğini belirtti.

İlk günden itibaren Yemenli kardeşlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, farklı bölgelerdeki binlerce ihtiyaç sahibinin faydalanacağı gıdaları dağıttıklarını, bağışçıların destekleriyle bölgedeki yardımları sürdüreceklerini kaydetti.