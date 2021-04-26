Cansuyu Derneği Yemen'de kumanya dağıtıp iftar verdi - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı yardım organizasyonları kapsamında Yemen'de ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtıp iftar verdi.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganıyla ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan dernek, bu ramazanda da kriz bölgelerini önceleyerek yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Dernek tarafından, içerisinde bir aylık temel gıda malzemeleri bulunan kumanyalar, 4 bin Yemenli muhtaca dağıtıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından 1000 kişilik iftar sofrası kuruldu. Başkent Sana'a, İbb ve Hadramout şehirlerinde gerçekleşen yardımlar bölge halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ramazanın bereketi ve coşkusunu Yemenli kardeşleriyle paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef Yemen'deki insanlık dramı ve mağduriyet devam ediyor. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk günden itibaren kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi de ramazanın bereketini ve coşkusunu onlarla paylaşmak için yardım organizasyonu düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini Yemenli kardeşlerimize ulaştırarak sofralarına misafir olduk."