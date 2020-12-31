Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu - Son Dakika

Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu

31.12.2020 14:41
Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu, System.String[]

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonlarıyla bölgedeki mazlumlara umut ışığı oldu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonlarıyla bölgedeki mazlumlara umut ışığı oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçlara yardımlar devam ediyor.

Cansuyu Derneği, yardım organizasyonu kapsamında, Batı Afrika Ülkesi Benin'in farklı bölgelerinde 3 külliye inşa etti. So-Ava Eyaletine bağlı Sotchanhoue köyünde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi, Hevie Eyaletine bağlı Houimin köyünde inşa edilen Ferhat ve Güllü Koç Külliyesi ile Hevie Eyaletine bağlı Hounzevie köyünde inşa edilen Hacı Hayrunnisa Külliyesi büyük bir coşku ile açıldı.

Benin'de büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan, cami ve okuldan oluşan külliyelerde, insanlar ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okullarda Arapça, Fransızca gibi derslerin yanı sıra din eğitimi de verilecek.

Dernek, Afrika'daki muhtaç insanların kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği projesi kapsamında, Benin'de yaşayan muhtaç ailelere 200 tane canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek, hayırsever vatandaşların emanetleriyle alınan adak, akika ve şükür kurbanları keserek, Beninlilere dağıttı. Binlerce mazlum ve muhtacın faydalandığı faaliyet sayesinde, insanların hanelerine sevinç ve kurban etleri girmiş oldu.

Afrika ülkelerinde hem sömürü hem de maddi imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan Beninli mazlumlar içinde destekte bulunan Cansuyu Derneği ekipleri, kendi yerel dillerinde basılan 5 bin Kur'an-ı Kerim meali dağıttı.

23 su kuyusu açıldı

Derneğin, Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonu kapsamında Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Oueme ve Plateau eyaletlerinin kurak bölgelerinde binlerce mağdur ve muhtaç için 23 temiz su kuyusu açıldı.

Açılan su kuyuları hem bölgedeki binlerce mazlumun temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacını karşılayacak hem de çamurlu suyun önüne geçerek kolera başta olmak üzere birçok hastalığın engellenmesine vesile olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, derneğin Benin'deki mazlum ve muhtaçlar için büyük faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve onlara umut ışığı olduklarını ifade etti.

Bölgedeki eksiklikleri tespit ederek, hayırsever vatandaşların desteğiyle büyük bir yardım organizasyonu düzenlediklerini aktaran Ceylan, 3 büyük külliye açılışından temiz su kuyularına, canlı hayvan dağıtımlarından Kur'an-ı Kerim meali dağıtımına kadar birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.

Külliye, Afrika, Güllü, Benin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Ekipler, yılbaşına 'fidan nöbetinde' girecek! Çam ağaçlarının kesilmemesi için görev başındalar 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü
Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü Kulüplere iade edilen verginin amatöre aktarılan tutarı yüzde 70'e düştü         
14:23
Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi         
14:02
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti         
11:31
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 14:51:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei