Cansuyu Derneğinden Batı Afrika ülkesi Benin'e yardım organizasyonu - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonlarıyla bölgedeki mazlumlara umut ışığı oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçlara yardımlar devam ediyor.

Cansuyu Derneği, yardım organizasyonu kapsamında, Batı Afrika Ülkesi Benin'in farklı bölgelerinde 3 külliye inşa etti. So-Ava Eyaletine bağlı Sotchanhoue köyünde inşa edilen Hacı Semiye Külliyesi, Hevie Eyaletine bağlı Houimin köyünde inşa edilen Ferhat ve Güllü Koç Külliyesi ile Hevie Eyaletine bağlı Hounzevie köyünde inşa edilen Hacı Hayrunnisa Külliyesi büyük bir coşku ile açıldı.

Benin'de büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan, cami ve okuldan oluşan külliyelerde, insanlar ibadetlerini yapabilecek ve öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek. Okullarda Arapça, Fransızca gibi derslerin yanı sıra din eğitimi de verilecek.

Dernek, Afrika'daki muhtaç insanların kalkınması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi amacıyla gerçekleştirdiği projesi kapsamında, Benin'de yaşayan muhtaç ailelere 200 tane canlı hayvan dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek, hayırsever vatandaşların emanetleriyle alınan adak, akika ve şükür kurbanları keserek, Beninlilere dağıttı. Binlerce mazlum ve muhtacın faydalandığı faaliyet sayesinde, insanların hanelerine sevinç ve kurban etleri girmiş oldu.

Afrika ülkelerinde hem sömürü hem de maddi imkansızlıklardan dolayı Kur'an-ı Kerim'e ulaşamayan Beninli mazlumlar içinde destekte bulunan Cansuyu Derneği ekipleri, kendi yerel dillerinde basılan 5 bin Kur'an-ı Kerim meali dağıttı.

23 su kuyusu açıldı

Derneğin, Benin'de gerçekleştirdiği yardım organizasyonu kapsamında Atlantique, Littoral, Mono, Kouffo, Oueme ve Plateau eyaletlerinin kurak bölgelerinde binlerce mağdur ve muhtaç için 23 temiz su kuyusu açıldı.

Açılan su kuyuları hem bölgedeki binlerce mazlumun temiz ve sağlıklı içme su ihtiyacını karşılayacak hem de çamurlu suyun önüne geçerek kolera başta olmak üzere birçok hastalığın engellenmesine vesile olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, derneğin Benin'deki mazlum ve muhtaçlar için büyük faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve onlara umut ışığı olduklarını ifade etti.

Bölgedeki eksiklikleri tespit ederek, hayırsever vatandaşların desteğiyle büyük bir yardım organizasyonu düzenlediklerini aktaran Ceylan, 3 büyük külliye açılışından temiz su kuyularına, canlı hayvan dağıtımlarından Kur'an-ı Kerim meali dağıtımına kadar birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlattı.