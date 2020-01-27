Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım - Son Dakika

Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım

17 dakika önce

Cansuyu Derneği, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Cansuyu Derneğinden depremzedelere yardım, System.String[]

Cansuyu Derneği, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Acil ihtiyaç olarak battaniye, mont ve gıda yardımında bulunan derneği, ısıtıcıları da tedarik ederek mağdur vatandaşların olduğu alanlara gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AFAD ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye deprem ülkesi, her an her şey olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Biz de bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:56 Kaynak: AA
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