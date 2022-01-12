Cansuyu Derneğinden Etiyopya'ya yardım - Son Dakika

Cansuyu Derneği, Etiyopya'daki muhtaç ailelere gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Derneğin açıklamasına göre, Etiyopya'daki savaş mağdurlarına yönelik acil yardım organizasyonu düzenlendi.

Etiyopya'nın Amhara eyaletine bağlı Wollo bölgesinde gıda paketi dağıtan dernek, Dessie, Kombolcha ve Bati şehirlerinde zor şartlar altında yaşayan 9 bin Etiyopyalıya içerisinde bir aylık ihtiyaçların karşılanacağı gıda paketi verdi.

Çatışmalardan etkilenen Afar eyaletinin sınır hattındaki Dewe bölgesinde de 6 bin mağdura acil yardım paketleri ulaştırılarak, toplamda 15 bin savaş mağduru Etiyopyalıya yiyecek temin edildi.

Türkiye'deki bağışçıların yardımlarıyla alınan kıyafetlerle yetim çocuklar giydirildi. Adak, akika ve şükür kurbanları da kesilerek 1000 muhtaç aileye dağıtıldı.

Cansuyu Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Etiyopya'da 1 yıldır süren iç savaş sonrası bölgedeki halkın zor durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020 Kasım'dan bu yana Afar ve Amhara eyaletleri bölgesel ordularının da dahil olduğu bir şiddet sarmalı içerisinde ve oldukça fazla kayıp verdi. Cansuyu olarak, Etiyopya'daki savaş mağdurlara yönelik yardım çalışmaları başlatan ve bölgeye ulaşan ilk uluslararası kuruluşuz. Yetimlerimize hediyeler verdik ve bağışçılarımızın emanetleri kurbanları keserek etlerini dağıttık. İnşallah bölgedeki yardımlarımız devam edecek."