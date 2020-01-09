Cansuyu Derneğinden İdlib için battaniye kampanyası - Son Dakika

Suriye'de yaşanan insanlık dışı savaştan kaçarak güvenli bölge diye İdlib'e yerleşen halkın hava şartları nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, kendilerinin "Kardeşine bir battaniye" sloganıyla kampanya başlattıklarını söyledi.



Suriye'deki Savaştan kaçarak İdlib'de güvenli bölgede kurulan insanlık dışı kamplarda çadırlarda soğukta yağmur ve çamurun içinde su ve yiyecekten yoksun şekilde yaşam mücadelesi vermeye çalışan halka bir nebze olsun destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, genel merkezin yurt genelinde başlattığı İdlib'e destek ol kampanyasının yanında Cansuyu Derneğinin Manisa gönüllüleri olarak "Kardeşine bir battaniye" sloganıyla çalışma başlattıklarını söyledi.



Bir battaniye bedelinin 30 TL olduğunu ifade eden Cansuyu Manisa İl Temsilcisi Akova, "Şuan Suriye'de insan hakları ihlal ediliyor. İdlib'de ise dünyanın gözü önünde insanlar tecrid edilmiş şekilde yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz oraya destek olmaya çalışıyoruz. İdlib bizim kapı komşumuz onlarla bizim yüzyıllardır süre gelen kardeşlik hukukumuz var. Şimdi kardeşine sahip çıkma zamanı. Bir battaniye de senden olsun. Bir battaniyede sen yolla kardeşin üşümesin. Yardım etmek isteyenler derneğimizin web sitesinden online bağış yapabilir veya dernek şubelerimize iletebilirler." dedi. - MANİSA