Cansuyu Derneğinden "Katarakt Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cansuyu Derneğinden 'Katarakt Projesi' - Son Dakika

Cansuyu Derneğinden "Katarakt Projesi"

6 saat önce

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'da "Katarakt Projesi" başlattı.

Cansuyu Derneğinden

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'da "Katarakt Projesi" başlattı.

?Afrika'da görme kusuru yaşayan insanların yaklaşık yarısının katarakt hastası olması nedeniyle Kamerun'da başlatılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, projeyle on binlerce insana ışık olacaklarını ifade etti.

Ceylan, şunları kaydetti:

"Hemen hemen hiçbir göz doktorunun bulunmadığı, maddi imkansızlık ve teknik yetersizlikten dolayı insanların kör olduğu Afrika ülkelerinde milyonlarca insan tedavi edilmeyi bekliyor. Cansuyu Derneği olarak bu yeni projemiz ile inşallah katarakt ameliyatları gerçekleştirip mazlumlara umut ışığı olacağız. Şu an Kousseri şehrinde 500 Kamerunlunun katarakt ameliyatı ile aydınlığa kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Ceylan, bölgede kurban eti dağıttıklarını da belirtti.

Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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