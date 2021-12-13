Cansuyu Derneğinden Mali'ye külliye ve cami - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mali'de külliye ve cami açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali'nin Segou bölgesinde bağışçıların desteğiyle yapılan Ramazan Eryılmaz ve Ailesi Külliyesi'nin ek binası ve başkent Bamako'nun Kalaban bölgesinde Hacı Fahrettin Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha önce cami ve 12 sınıflık bir okuldan oluşacak şekilde inşa edilen külliyeye yeni 6 sınıflık ek bina yapılarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Okulda, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 530 öğrenci eğitim görebilecek.

Külliyenin yanı sıra, dernek, Mali'nin Başkenti Bamako'nun Kalaban bölgesinde Hacı Fahrettin Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. 5 bin metrekarelik arsa üzerine 500 metrekare olarak inşa edilen camide bin 200 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek.

Hayırseverlerin bağışlarıyla alınan adak, akika ve şükür kurbanları da kesilerek Malili muhtaçlara dağıtıldı.

Cansuyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, yapılan yardımlar hakkında, şunları kaydetti:

"Cansuyu olarak dünyanın dört bir yanındaki gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ediyoruz. Derneğimiz, Afrika'nın birçok ülkesinde camiler, okullar ve külliyeler inşa ederek kalıcı eserler bırakıyor. Ayrıca bir okul ve kadın doğum hastanesi yaparak burayı bir kompleks haline getirmeyi planlıyoruz. Okul ve cami açılışlarımızın haricinde adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini 10 bin muhtaç kardeşimize dağıttık. Yapılan yardımlarla Malili kardeşlerimize umut olduk. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek."