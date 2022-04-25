Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

25.04.2022 15:21
Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Cansuyu Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı ve su kuyusu açılışları gerçekleştirdi.

Cansuyu Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı ve su kuyusu açılışları gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Cansuyu ekipleri yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Pakistan'da muhtaçlara ulaşan dernek, Azad Keşmir bölgesindeki Dhirkot şehrinde 200 muhtaç aileye hayırseverler tarafından bağışlanan kumanya paketlerini dağıttı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan kumanyalar, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandı.

Gıda dağıtımlarının ardından Pakistan'ın Tarparkhar Çölü'nde insanların temiz suya ulaşabilmeleri için 50 adet su kuyusu açılışı gerçekleştiren dernek, yaklaşık 20 bin insanın temiz suya ulaşmasını sağlamış oldu. Bölge halkı ise su kuyularının açılmasından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, dünyada su krizini en çok yaşayan ülkelerden birisinin de Pakistan olduğunu belirterek, "Özellikle Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin güneydoğu sınırlarında bulunan Tarparkhar Çölü son yıllarda alışılan ortalamaların çok üzerinde sıcaklıklar yaşıyor ve iklim normallerinin çok altında yağışlar alıyor." ifadelerini kullandı. ???????

Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

YORUMLAR
500
Kuraklık tehlikesi yaşayan Devegeçidi Baraj Gölü'ne bir başka barajdan su takviyesi Kuraklık tehlikesi yaşayan Devegeçidi Baraj Gölü'ne bir başka barajdan su takviyesi Pakistan: Hindistan'ın halka 'Pakistan'da okumamaları çağrısı'nı esefle karşılıyoruz Pakistan: Hindistan'ın halka 'Pakistan'da okumamaları çağrısı'nı esefle karşılıyoruz

Pakistan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasında giriyor
15:17 'Süperstar' lakaplı Alev'in banka hesaplarına ve 3 devesine el konuldu
14:15 Rusya tahliyeye izin verdi! Mariupol'de sıkışan siviller için insani koridor!
15:14 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu
15:13 Kemer Tanıtım Vakfı Başkanı Yorulmaz'dan Antalya turizmi için Rus turist uyarısı: Bu sayılar sektörü asla tatmin etmez
15:11 Rapçi Ceza, meslektaşı Beta'nın ölümüyle yıkıldı: Ah be kardeşim...
15:11 1 yıl içinde bambaşka biri oldu! Fazla kilolarından kurtulan kadını eşi bile tanıyamadı
15:04 Annesinin cenazesini almak için yola çıkan kadın, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
14:54 Babacan'ın 24 Nisan paylaşımı 6'lı masada gerilime mi neden oldu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 15:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Cansuyu Derneğinden Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement