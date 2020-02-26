Cansuyu Derneğinden Van'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van'ı etkileyen depremin yaralarını sarmak için ekiplerini bölgeye gönderdi.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak üzere kriz masası oluşturan dernek, AFAD ve Başkale Kaymakamlığı ile iş birliği halinde deprem alanındaki acil ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini araziye gönderdi.

Cansuyu Derneği Van ve Muş temsilcilikleri enkaz alanında yerlerini alırken derneğin kriz masası tarafından koordine edilen diğer temsilciliklerde de seferberlik ilan edildi.

Acil ihtiyaç olarak battaniye, mont, gıda, yatak, kıyafet yardımlarının yanı sıra, bir diğer ihtiyaç malzemesi olan tüplü ısıtıcıları tedarik eden dernek, yardım malzemelerini mağdur vatandaşların olduğu alanlara gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Kriz Masası Başkanı Murtaza Özkanlı, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren çalışmaların başladığını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve depremzede vatandaşlara baş sağlığı dileyen Özkanlı, "Olayın olduğu ilk saatlerden itibaren ekiplerimiz arazide tespitlerini yaptı. Genel merkezimizde kriz masasını topladık, bölgedeki yardımlarımız için AFAD ve Başkale Kaymakamı ile istişarelerde bulunduk. Cansuyu Derneği olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.