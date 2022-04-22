Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım - Son Dakika
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Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım

22.04.2022 12:28
Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım

Cansuyu Derneği, Yemen'de yardıma ihtiyacı olan 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Cansuyu Derneği, Yemen'de yardıma ihtiyacı olan 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen'in bazı bölgelerindeki 500 aileye, ramazan boyunca gıda ihtiyaçlarını karşılayacak yardım yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan,Yemen'de mağduriyetin devam ettiğini aktararak, şunları belirtti:

"Milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk günden itibaren kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi de ramazanın bereketini bölge halkı ile paylaşmak için yardım organizasyonu düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini Yemenli kardeşlerimize ulaştırdık."

Özkan, kuru gıda malzemelerinden oluşan kumanyaların ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin sahur ve iftar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını kaydetti.

Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım
Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım
Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım
Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım
Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım

YORUMLAR
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Muhammed Furkan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım - Son Dakika


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