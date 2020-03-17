Cansuyu Derneğinden Zimbabve'ye insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cansuyu Derneğinden Zimbabve'ye insani yardım - Son Dakika

Cansuyu Derneğinden Zimbabve'ye insani yardım

6 saat önce

Cansuyu Derneği, insani krizin yaşandığı Zimbabve'deki ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri ve hijyen paketleri ulaştırdı.

Cansuyu Derneğinden Zimbabve'ye insani yardım, System.String[]

Cansuyu Derneği, insani krizin yaşandığı Zimbabve'deki ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri ve hijyen paketleri ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, STK, dünyanın dört bir yanındaki yardım faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Türk Büyükelçiliği ve Zimbabve makamları ile yapılan görüşme ve istişareler neticesinde bölgeye temel gıda maddeleri ve hijyen paketleri gönderen dernek, başkent Harare ve civarındaki yerleşim bölgeleri ile Norton ve yakın zamanda tayfunla yerle bir olan Highfields'a da yardım götürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişikler Koordinatörü Bayram Numan Köksal, aralıkta Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açlık krizi ilanının ardından çalışmalara başladıklarını belirtti.

Gıda yardımının yanı sıra hijyen kiti hazırlığını da tamamlayarak, Zimbabve'yle ortak planlanan bir zaman diliminde bölgeye intikal ettiklerini anlatan Köksal, şunları kaydetti:

"Doğal kaynaklı sorunlar yanında en önemli problemin ekonomik temelli olduğunu ve asıl açlık krizinin bu sebeple şehirlerde olduğunu tespit ettik. Ekonomik sebeplerle halkın alım gücü tamamen bitmiş durumda ve yerel parayla hiçbir şey alınamıyor. Üç şehirde gerçekleştirdiğimiz yardımlardan binlerce insanın istifadesini sağlamaya gayret ettik ve yardımları aracısız bir şekilde son alıcılara bizzat ulaştırdık."

Cansuyu Derneği Başkanlık Danışmanı İsmail Mansur Özdemir de 3 şehirde, 4 noktada gerçekleştirdikleri yardım çalışmasının yanı sıra İslam Konseyi'ne ait 4 yetimhanede de gıda çalışması ve hijyen kitlerinin dağıtımını yaptıklarını aktardı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:26 Kaynak: AA
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