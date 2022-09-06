Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor

06.09.2022 09:18
Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor

Cansuyu Derneğinin Filistin'in Gazze bölgesinde yaptırdığı Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığı açıklandı.

Cansuyu Derneğinin Filistin'in Gazze bölgesinde yaptırdığı Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığı açıklandı.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Saadet Partisi eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı merhum Oğuzhan Asiltürk'ün adı verilen merkez ile İsrail işgali altındaki Gazze'de yaşayanların nitelikli iş gücü olarak çalışma hayatında olması hedefleniyor.

Yıkık ve harabe şekilde bulunan eski Mesleki Eğitim Merkezi binasının yerine yapılan bina, 3 kat olarak her katında bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlandı.

Merkez bünyesinde demircilik ve marangoz atölyelerinin yanı sıra oto elektrik, mekanik ve tesisat atölyesi, sosyal hizmet uzman odası, servis odaları, mescit, sıhhi tesisat atölyesi, ev elektrik atölyesi, alüminyum atölyesi ve eğitim sınıflarının yanı sıra teknik resim salonları, bilgisayar sınıfı, çok amaçlı salon gibi çeşitli birimler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, derneğin kurulduğu günden bugüne Filistin halkının yaralarını sarmak için birçok proje yürüttüğüne dikkati çekti.

Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi projesi ile işgal ve ambargo altında yaşamına devam eden Gazze halkının bir nefes almasını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Köylü, "Bu proje ile okullarda eğitim hayatını tamamlayamayan kız ve erkek çocukların eğitimlerini tamamlamasını ve nitelikli şekilde meslek sahibi olmaları için bir kapı aralamak istiyoruz. Proje için ise hayırseverlerimizden destek bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Oğuzhan Asiltürk, Filistin, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi inşaatında sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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