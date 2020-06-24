Cansuyu gönüllere dokundu - Son Dakika

Cansuyu gönüllere dokundu

'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği'nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.

'Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır' sloganıyla yeryüzündeki mazlum ve mağdurların yanında olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Derneği'nin Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri aracılığıyla Ramazan ayında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken ilçelerdeki gönüllülere plaketke teşekkür etti.

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Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliği olarak gönüllü çalışmasına önem verdiklerinin altını çizen Başkan Fatih Akova, "Bizim her yere ulaşma her yerden haberdar olma imkanımız olmayabiliyor. Bunun için gönüllü destekçilerimizin bizlere gerçek muhtaca ve mazluma ulaşma da önemli katkıları oluyor. Manisa il genelinde Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Kula ve Demirci ilçelerimizdeki gönüllü kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın sayesinde Ramazan ayı içerisinde çok verimli bir çalışma yaparak gerçekten gerçek yardıma muhtaç, isteyemeyen, ar edinen insanlara ulaşma imkanına sahip olduk. Amacımız son muhtaca ulaşmak. Biz alıştırılmış yoksulluk değil ortadan kaldırılmış yoksulluk hayal ediyoruz ve inanıyoruz ki bir gün son muhtaca ulaşarak yeryüzünden yoksulluğu inançlı kadrolarla kaldıracağız." dedi.


"Gönüllülerimiz bizlerin en kıymetli hazinesidir"


Gerçekleşen çalışmalarda üstün gayret göstererek evinden ailesinden işinden mesaisinden fedakarlık gösterip muhtaca nefes olmak için çabalayan Soma gönüllüleri İbrahim Yula ve Arife Demir, Kırkağaç gönüllüsü İlyas Gönültaş, Akhisar gönüllüsü Erhan Çelik, Saruhanlı gönüllüsü Arife Çelikel, Turgutlu gönüllüsü İbrahim Gülbaş, Salihli gönüllüleri Erkam Güneş ve Mesut Atılgan, Alaşehir gönüllüsü Naim Bozdemir, Kula gönüllüsü Hasan Hüseyin Yağcı ve Demirci gönüllüsü Ahmet Özsaraç'a çalışmalarından ötürü bir ömür hatıra olsun diye teşekkür plaketi hediye ettiklerini söyleyen İl Temsilcisi Fatih Akova, "Biz bu kadar çalışmayı bu kıymetli insanlar olmasaydı yapamazdık. Onların sayesinde yeni evlere nefes yeni ocaklara umut olduk. Bunun için gönüllülerimiz bizlerin en kıymetli hazineleridir." şeklinde konuştu. - MANİSA

Manisa, Akova, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cansuyu gönüllere dokundu - Son Dakika

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