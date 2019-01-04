Son Dakika Haberleri: Cansuyu, Kamerun'da Cami İnşa Etti

Cansuyu, Kamerun'da Cami İnşa Etti

1 saat önce

Cansuyu Derneği, Kamerun'da terör örgütü Boko Haram tarafından yıkılan camiyi yeniden inşa ederek ibadete açtı.

Cansuyu, Kamerun'da Cami İnşa Etti, System.String[]
Cansuyu Derneği, Kamerun'da terör örgütü Boko Haram tarafından yıkılan camiyi yeniden inşa ederek ibadete açtı.

Cansuyu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamerun'un Makari bölgesinde, terör örgütü Boko Haram tarafından yıkılan cami, 180 metrekare arsa üzerine, 400 kişi kapasite ile tuvaleti, şadırvanı ve bahçesindeki su kuyusu ile yeniden inşa edildi.

Hayırseverler Mustafa ve Ayşe Yılmaz'ın isminin verildiği caminin açılışına, Cansuyu Derneğinin yöneticilerinin yanı sıra Kamerunlu yetkililer katıldı.

Cansuyu Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, derneklerinin Afrika'nın birçok ülkesinde kalıcı eserler bırakmaya devam ettiğini kaydederek, "Caminin Mustafa ve Ayşe Yılmaz Camisi ismi ile yeniden hizmete girmesi ile iki ülke arasındaki bağlar güçlendi. Bu camimiz bölgenin tek camisi olmasından dolayı çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bölgede 9 su kuyusu açılışı da gerçekleştirildi. Yorulmaz, su kuyularından yaklaşık 6 bin kişinin yararlanacağını aktardı.

Kamerun halkına, Kur'an-ı Kerim meali ve kurban eti de dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Boko Haram, Kamerun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz

Hindistan'da Su Borularından Buz Aktı Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:30:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cansuyu, Kamerun'da Cami İnşa Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]