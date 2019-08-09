Son Dakika Haberleri: Cansuyu'ndan Etiyopya'da Büyükelçilik ve TİKA ziyareti
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Cansuyu'ndan Etiyopya'da Büyükelçilik ve TİKA ziyareti

1 saat önce

ADDİS Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Etiyopya'da Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğini ve TİKA'yı ziyaret etti.

Cansuyu'ndan Etiyopya'da Büyükelçilik ve TİKA ziyareti, System.String[]
ADDİS Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Etiyopya'da Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğini ve TİKA'yı ziyaret etti.

Derneğin Genel Başkan Danışmanı İsmail Mansur Özdemir koordinatörlüğünde kurban çalışmaları kapsamından ülkede bulunan heyet, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Yardımcısı Evren Müderrisoğlu'nu ziyaret etti.

Müderrisoğlu, heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür yardım faaliyetlerinin ülkede güzel etkileri olduğunu belirtti.

Heyet daha sonra Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş'i ziyaret ederek Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi.

Yetiş, ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirirken yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.
Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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