Cansuyu'ndan Güney Sudan'da sünnet organizasyonu - Son Dakika

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Cansuyu'ndan Güney Sudan'da sünnet organizasyonu
12 dakika önce
Cansuyu Derneği, Güney Sudan'da gerçekleştirdiği sünnet organizasyonuyla 1.500 çocuğu sünnet ettirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Cansuyu Derneği, Güney Sudan'da gerçekleştirdiği sünnet organizasyonuyla 1.500 çocuğu sünnet ettirdi.
Dernek açıklamasında, Juba bölgesindeki 1.500 çocuğun, Türkiye'den gönüllü olarak giden Türk hekimler eşliğinde sünnet edildiği kaydedildi.
Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Fırat Aydın, " Afrika'da, hijyenik şartların oluşmaması, sağlık alanındaki yetersizlikler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle sünnet büyük bir problem olarak karşımıza çıktı. Organizasyonumuzla bu alandaki sıkıntıya çözüm olacağız ve önümüzdeki süreçte birçok ülkede sünnet faaliyetimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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