Cansuyu'ndan Senegal'e ramazan yardımı - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Senegal'in Sambia Dia bölgesinde ramazan yardımı dağıttı.

Dernek açıklamasında, kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekat, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonları düzenlendiği belirtilerek, temiz su ihtiyacını karşılamak için de Senegal'in kurak köylerinde 15 kuyu açıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, ramazanın son günlerinde yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanındaki yardım çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Ramazanın son günlerinde Batı Afrika Ülkesi olan Senegal'deyiz. Buradaki kardeşlerimize kumanya ve kurban eti dağıtımlarından su kuyusu açılışlarına kadar geniş çaplı bir yardım organizasyonu düzenledik. Türkiye'den hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği hayırları sahiplerine ulaştırdık. İnşallah bölgedeki yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.