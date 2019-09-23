Son Dakika Haberleri: Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi
Son Dakika Güncel Haber

Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi

1 saat önce

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Cansuyu) tarafından temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 8 tır Suriye'ye gönderildi.

Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi, System.String[]

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Cansuyu) tarafından temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 8 tır Suriye'ye gönderildi.


Cansuyu Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yükselen çığlıkları duyup da yardım etmemenin mümkün olmadığını söyledi.


Dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösteren bir dernek olduklarını belirten Bük, " İdlib'den kaçarak zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilere can suyu olmak istiyoruz. En fazla ihtiyaç duydukları gıda yardımı, giysi ve sudan oluşan 8 tırlık bir yardım konvoyu oluşturduk. Bu yardım ilk değil, son da olmayacak. Şu anda gönderdiğimiz gıda malzemelerini İdlib ve Türkmen Dağı bölgesi ile sınır boyunca en fazla göç alan bölgelere ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.


Tırlar, dua edilmesinin ardından Suriye'ye uğurlandı.

Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Sınırda hazırlıklar tamamlandı
ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat Tırını satmaya çalışırken dolandırılan adam, aracını bulmak isterken binlerce lirasından oldu ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 02:04:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]