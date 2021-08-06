Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri'de yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri Şubesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Şube Başkanı Ahmet Karagöz, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yardıma muhtaç da çok sayıda aile bulunduğunu belirtti.

Tespit ettikleri ailelere yardım ulaştırdıklarını ifade eden Karagöz, şunları kaydetti:

"Gelen yardımları nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ulaştırıyoruz. Bugün yine yüzlerce kolimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karşımızda gülen gözler görünce bizim de şevkimiz artıyor ve daha fazla yardım buluyoruz. Bu nedenle de ilimizde son muhtaç kişi de kalmayıncaya kadar çalışmalarımızı bırakmayacağız. Gittiğimiz her yerde, ailelerin bizlere ve kolilerin hazırlanmasında katkı sunan hayırseverlere dua etmesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Bilhassa Kurban Bayramı vesilesi ile birçok yardım toplanıp dağıtılmıştı. Önemli olan burada da bir sürekliliği sağlamaktır. Bir koli eşya ile bir yıl idare edilemez. Bizler de bayram sonrası hemen işe koyulduk ve ihtiyacı olan ailelerimize ulaştık. Bizler yaraları sarmak için, ihtiyaçları gidermek için, yüzleri güldürmek için can suyu oluyoruz."