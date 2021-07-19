Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mali'de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek - Son Dakika

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Batı Afrika ülkesi Mali'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da ihtiyaç sahipleri için çeşitli alanlarda çalışma yürüten derneğin görevlileri, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli çalışmalar yapmak üzere Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu, AA muhabirine, 5 kişilik ekiple geldikleri Mali'de bayramda et yardımı yapacaklarını, yetim ve öksüzlere de çeşitli yardımlar yapılacağını söyledi.

Bayramı sevdikleri ve yakınlarıyla değil mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşleriyle geçireceklerini belirten Gürtoklu, şöyle konuştu:

"Üzerimizdeki emanetleri gerçek muhtaçlara ulaştırmak ve Türkiye'deki Müslümanların kardeşliğini ve Afrika'yı unutmadıklarını hatırlatmak adına buraya geldik. Mali'de kesilecek kurbanlar yüz binlerce insana ulaşacak. Burada Kurban Bayramı'ndan diğer Kurban Bayramı'na et gören insanlara ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yoksul Afrika halkının Türkiye'den gelen ekibimize karşı göstermiş oldukları yakın ilgi hepimizi mutlu ederken ayrıca önemli sorumluluklar da yükledi. Bu bölgelere daha çok gelmemiz, daha çok faaliyette bulunmamız gerektiğini de bizlere hatırlattı."

Bayram için hayvan pazarlarında gerekli hayvanları ayarladıklarını da ifade eden Gürtoklu, bayram boyunca dernek olarak yardıma muhtaç ailelere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.???????