Çanta İçinde 2 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ö.F.K.'yi durdurdu. Şahsın üzerinde ve elindeki çantada yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Ö.F.K. hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:42 Kaynak: İHA
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