Çanta ve maske dağıtımında kalabalığa belediye görevlileri müdahale etti - Son Dakika

Çanta ve maske dağıtımında kalabalığa belediye görevlileri müdahale etti

Kırmızıdan turuncuya dönen Burdur'da hedef mavi renk

Gelinen nokta Burdurlu vatandaşları sevindirdi

BURDUR - İllere göre korona virüs risk haritasında daha önce 100 binde 105,36 ile kırmızı kategoride olan Burdur, 100 binde 72,26'ya inerek turuncuya döndü. Burdur halkı ise bu durumdan memnun olduklarını, 'Bana bir şey olmaz düşüncesiyle değil size bir şey olursa bize bir şey olacak düşüncesinin oluşması gerektiğini söyledi. Diğer taraftan Salı Pazarı'nda hediye çanta dağıtıldığını gören vatandaşların oluşturduğu kalabalığa belediye ekipleri müdahale etti.

"Bana bir şey olmaz düşüncesiyle değil size bir şey olursa bize bir şey olacak düşüncesi oluşması lazım"

Burdur'da yaşayan Mehmet Yücel Kayacan, "Burdur kurallara duyarlı bir şehirdir gördüğünüz gibi herkes genel anlamda iş yerleri olsun, vatandaşlar olsun kurallara hassasiyet gösteriyor. Bunu hep beraber aşacağımıza, geçeceğimize de inanıyorum. Burdur olarak da elimizden gelen dikkatli hareketleri sağlayarak yaşamımıza devam edeceğiz. Yine tedbirleri elden bırakmamak lazım, bana bir şey olmaz düşüncesiyle değil size bir şey olursa bize bir şey olacak düşüncesi oluşması lazım ki; hep beraber sağlığımızı koruyalım. Bugünler sadece kişisel sağlığımız için değil, karşınızdakinin sağlığı için de çok önemli. Bu düşünceyle hareket etmemiz lazım. Dediğim gibi Burdur kurallara uyan bir şehirdir, insanı duyarlıdır" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Burdur'un turuncu kategoriye girmesi sevindirici bir şey. Ben daha değişik bir durumda olmasını beklerdim. Çünkü burada çok kalabalık bir şehir değil normalde. Hangi sebeplerden dolayı kadar yükseldiğini anlamıyoruz. Tabii biraz daha içeride olsak daha iyi olur. Ben şu an dışarıdayım ama bu zorunlu bir dışarıya çıkma. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak gerekiyor ve ben daha çok ailelerle evde bulaştığını düşünüyorum. Eve giriş çıkışlarda bulaştığını düşünüyorum. Çünkü ben kendi çevremde gördüğüm şey. Çok kimseyle muhatap olmazsanız kimseye bulaşmıyor. Bana ulaşmadı onun için kimseyle görüşmüyoruz" diye konuştu.

Burdur'un turuncu kategoriye girmesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Deniz Koca ise, bir hafta kimsenin dışarıya çıkmaması halinde korona virüsün biteceğini söyledi. Deniz Koca, "Yani Burdur halkı maskesini takip mesafesine özen gösterirse zaten daha da iyi şekilde yükseleceğine inanıyorum. Bence biraz daha kısıtlama gelebilir. Yani düşün bir hafta daha kimse sokağa çıkmasa korona diye bir muhabbetin olacağını düşünmüyorum" dedi.

Sosyal Mesafe Kuralı Hiçe Sayıldı

Burdur'da yaşayan bazı vatandaşlar Burdur'un risk haritasında renginin değişmesi için kurallara uyarken bazı vatandaşların ise kurallara uymadığı görüldü. Burdur'un en büyük pazarı olma özelliği taşıyan Salı Pazarı'nda vatandaşa hediye olarak maske ve bez çanta dağıtıldığı sırada bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Belediye ekibinin sık sık sosyal mesafe konusunda uyarıları dinlemeyen vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşattı.