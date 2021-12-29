Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı - Son Dakika
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Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı

29.12.2021 12:43

Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı Hastanenin maskotu oldu, hemşireler Öznur Umut ismini koydu Dün akşam saatlerinde çantada biberonuyla sokağa bırakılan bebeğe devlet sahip çıktı.

Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı

Hastanenin maskotu oldu, hemşireler Öznur Umut ismini koydu

KOCAELİ - Dün akşam saatlerinde çantada biberonuyla sokağa bırakılan bebeğe devlet sahip çıktı. Hastanenin maskotu olan bebeğe 'Öznur Umut' ismi konuldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Topçular sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bebek ağlama sesi duyan yabancı uyruklu kadın, hemen dışarıya çıktı. Kapının önündeki çantayı fark eden kadın, yoldan geçen kuryeyi durdurarak yardım istedi. Ağlama seslerinin devam etmesi üzerine kurye Bilal Cançeker, çantadan bebeği çıkardı. Mahallelinin verdiği battaniye ile bebeği saran kurye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bebeğe şefkat gösterdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ise kız olduğu öğrenilen bebek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hastanede yapılan bakımının ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tüm tetkiklerin ardından herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadı. Öğle saatlerinde bebek Sosyal Hizmetler Kurumu tarafından teslim alındı.

Bebeğin hastaneye teslim edildikten sonra durumuyla ilgilenen Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Reşat Gürpınar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gürpınar, "Akşam saatlerinde kolluk kuvvetleri ve 112 sağlık ekipleri tarafından hastanemize getirildi. Nöbetçi hekim ve hemşire arkadaşlarımız bebeği teslim aldılar. Biz de hem bebeği soğuktan korumak hem de şefkatli bakım için ünitemize yatırdık. Ünitemize yattığı andan itibaren hem fizik muayenesinde hem de yaptığımız ilk tetkiklerde herhangi bir patolojik durumla karşılaşmadık. Bebeğimizin genel durumu iyi. Emmesi aktif. Biberonla aktif şekilde beslenebiliyor. Tetkiklerde herhangi bir sorun saptamadık. Şu anda da ilimize bağlı Sosyal Hizmetler Kurumu'na bebeğimizi şefkatli bakım ve büyüme için devredeceğiz. Bebek, ilk tarttığımızda 3210 gram ve göbek bağı düşmüş olan bir bebeğimizdi. Tahmini olarak, 14 - 15 günlük gibi bir yaşı vardır" şeklinde konuştu.

Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı
Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı
Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı
Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı
Çantada bulunan bebeğe devlet sahip çıktı

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Kaynak: İHA

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