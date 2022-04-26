Çantadan 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Çantadan 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada

26.04.2022 00:57
Çantadan 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada

Fatih'te takip ettiği şahsın çantasından 50 bin euro çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Fatih'te takip ettiği şahsın çantasından 50 bin euro çalan hırsız önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Olay, 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul Fatih'te meydana geldi. A.B isimli kişi, çalıştığı kuruma ait olan 50 bin Euro'nun sırt çantasından çalınması üzerine soluğu karakolda aldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. Hırsızlık anının meydana geldiği yerlerde güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde A.B.'yi takip eden iki şüphelinin, cadde üzerinde bulunan bankaya gireceği anda sırt çantasını açıp içinden 50 bin euroyu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda görüntülerdeki kişinin benzer suçlardan kaydı olan İsmail Y. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla zanlı gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İsmail Y.'nin 32 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İsmail Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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İstanbul, Polis, Fatih, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantadan 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çantadan 50 bin euro çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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