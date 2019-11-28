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Çantadan el çabukluğu ile böyle cüzdan çaldı

6 saat önce

Çantadan el çabukluğu ile böyle cüzdan çaldı Postanede çantadan el çabukluğu ile cüzdan çalan kadın yakalandıİSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, postanede bir kadının çantasını açarak cüzdan çalan kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çantadan el çabukluğu ile böyle cüzdan çaldı

Postanede çantadan el çabukluğu ile cüzdan çalan kadın yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, postanede bir kadının çantasını açarak cüzdan çalan kadın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan PTT şubesinde 18 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre, postanede işlem için sırasını bekleyen N.A. isimli kadının çantasındaki cüzdanı, kuyrukta sıra bekleyen kimliği belirsiz kişilerce 'yankesicilik' yöntemiyle çalındı. Cüzdanının çalındığından habersiz olan N.A., işlemin ardından PTT şubesinden ayrıldı. Olayı daha sonra fark eden kadın, polise giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.A.'nın en son PTT şubesinde işlem yaptığını söylemesi üzerine postanedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden çantadaki cüzdanı çalan kişinin PTT şubesinde işlem gerçekleştiren Fatma E. adlı kadın olduğunu tespit eden polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Fatma E., aynı gün Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin yapılması üzerine emniyete götürülen kadın sorguya alındı. Fatma E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, PTT Şubesinde yaşanan 'yankesicilik' olayı, şubedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Çantadan el çabukluğu ile böyle cüzdan çaldı

Bahçelievler, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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