Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor - Son Dakika

Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor

14.01.2021 14:27

Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor İlk incelemelerde cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi Olay ile ilgili bölgede çalışmalar devam ediyor Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçalarında...

Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor

İlk incelemelerde cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi

Olay ile ilgili bölgede çalışmalar devam ediyor

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçalarında ilk inceleme tamamlandı. İncelemelerde parçaların 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve balta benzeri bir alet ile parçalandığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri, bölgede detaylı bir inceleme başlatmıştı. Otopsi Merkezine getirilen 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Cinayete kurban edilen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, cesedin baltaya benzer bir malzemeyle parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor. İlk incelemede, cinayetin ise en az 15 gün önce işlendiği ve cesedin 2 haftadır suda beklediği öngörüldü.

Olay ile ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri çantaların bulunduğu derede arama çalışmalarına devam ediyor.

Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor

Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili heyecanlandıran paylaşım: 10-20 santim kar geliyor Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz         
14:45
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 11 maddelik liste Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 11 maddelik liste         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti         
13:32
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki         
12:23
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor Deli balı kararında yiyen hastalıktan korunuyor, fazla yiyen hastanelik oluyor         
08:48
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı Eski motor yarışçısı Gracie'nin sosyal medya hesabı cesur pozları nedeniyle kapatıldı         
20:47
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 14:54:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei