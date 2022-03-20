Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

20.03.2022 00:58
Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı

Adana'da el çantalarında toplamda 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki güzellik uzmanı tutuklandı.

Adana'da el çantalarında toplamda 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki güzellik uzmanı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine Sarıçam ilçesinde durdurdu. Ekiplerin otobüste hassas burunlu narkotik köpekle yaptığı arama sonucunda yolculardan kadın R.O. ve S.H.'nin el çantasından iki paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı oldukları öğrenilen iki genç kız, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öne sürüldü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları olmayan iki genç kız, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde sevk etmekten' tutuklandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Pişkinlik mi, cehalet mi? 1 kilo esrarla yakalandılar, 'Ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk' dediler Pişkinlik mi, cehalet mi? 1 kilo esrarla yakalandılar, 'Ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk' dediler

Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:17:50. #1.12#
SON DAKİKA: Çantalarından esrar çıkan iki güzellik uzmanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement