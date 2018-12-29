Son Dakika Haberleri: Çantalarından Kaçak İçki Çıktı

Çantalarından Kaçak İçki Çıktı

58 dakika önce

BARTIN'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.

Çantalarından Kaçak İçki Çıktı, System.String[]
BARTIN'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halatçı Yaması Caddesi Dikilitaş mevkisinde yolda yürüyen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çantalarda  Ukrayna bandrollü 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis, şüpheliler A.Ö. ve O.A. hakkında idari işlem başlattı. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:45 Kaynak: DHA

Polis, Bartın, Güncel
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