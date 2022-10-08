Dün akşam saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara elindeki çantayla saldırdığı görüntülerle ülke gündemine oturan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen Deniz Özdoğan'ın, başlatılan işlemlerin ardından yakalandığı ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çantalı saldırgan tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.