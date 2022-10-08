Çantalı saldırgan tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çantalı saldırgan tedavi altına alındı

08.10.2022 20:07
Çantalı saldırgan tedavi altına alındı

Eskişehir'de yol üzerinde gördüğü insanlara çantasıyla saldıran kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eskişehir'de yol üzerinde gördüğü insanlara çantasıyla saldıran kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dün akşam saatlerinde İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara elindeki çantayla saldırdığı görüntülerle ülke gündemine oturan kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen Deniz Özdoğan'ın, başlatılan işlemlerin ardından yakalandığı ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehir Hastanesi, Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çantalı saldırgan tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çantalı saldırgan tedavi altına alındı - Son Dakika
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