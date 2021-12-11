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Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! - Son Dakika

Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!

11.12.2021 12:01
Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!

Güney Avustralya Üniversitesi ve Maine Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmada, yoğurdun yüksek kan basıncı üzerindeki etkisi araştırıldı. Bilim insanları, yüksek tansiyondan şikayetçi kişilerin elinin altında mutlaka yoğurt olması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde ve ülkemizde beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları da eskiye kıyasla daha fazla görülmeye başlandı. Dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanları ve üniversiteler de yüksek kan basıncına karşı hangi besinlerin iyi geldiğine dair araştırmalarını sürdürüyor. Son gerçekleştirilen araştırmada ise yoğurdun yüksek tansiyona karşı etkisi, bir kez daha ortaya konuldu.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR

Güney Avustralya Üniversitesi ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada yoğurt tüketimi, tansiyon ile kalp damar sağlığı açısından tehlike unsurları arasındaki ilişkiler incelendi. Söz konusu çalışmada, yoğurdun yüksek tansiyonlu kişilerde kan basıncının düşmesiyle bağlantı sergilediği bulundu.

KALP KRİZİ VE İNME RİSKİ YÜKSEK

Dünya çapında bir milyardan fazla kişi yüksek tansiyondan (yüksek kan basıncı) mustarip. Bu durum, söz konusu kişilerde kalp krizi ve inme gibi kalp damar hastalıklarının tehlikesini artırıyor.

EN ÖNEMLİ ÖLÜM NEDENLERİNDEN BİRİ

Kalp damar hastalıkları, dünya çapında en büyük ölüm sebebi konumunda. İstatistiklere göre Birleşik Devletler'de her 36 saniyede bir kişi kalp damar hastalıklarından hayatını kaybediyor. Avustralya'da ise bu oran her 12 dakikada bir şeklinde gerçekleşiyor.

"TANSİYONU DÜŞERECEK YOLLAR BULMALIYIZ"

UniSA'da araştırma görevlisi olan Dr. Alexandra Wade, bu çalışmanın yoğurt ile yüksek tansiyonlu kişilerdeki olumlu sonuçları birbirine bağlayan yeni kanıtlar sunduğunu söylüyor. "Yüksek kan basıncı, kalp damar hastalığında bir numaralı tehlike unsuru" diyor Dr. Wade, "Bu sebeple, yüksek tansiyonu azaltacak ve düzenleyecek yeni yollar bulmaya devam etmemiz önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"KALSİYUM, MAGNEZYUM VE POTASYUM BARINDIRIYOR"

Açıklamalarına devam eden Dr. Wade, "Özellikle de yoğurt olmak üzere süt ürünleri, kan basıncını azaltabilir. Bunun sebebi, süt ürünlerinin aralarında kalsiyum, magnezyum ve potasyumun da bulunduğu bir dizi mikrobesin içermesi. Tüm bunlar, kan basıncının düzenlenmesiyle ilişkili. Yoğurt bu noktada özellikle ilgi çekici çünkü kan basıncını düşüren proteinlerin üretilmesini destekleyen bakterileri de barındırıyor" dedi.

Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!

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Son Dakika Yaşam Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! - Son Dakika
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