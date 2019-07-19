Son Dakika Haberleri: Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı
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Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı

1 saat önce

Kilis'te bir genç kız, çantasını alarak kaçan kapkaççının peşinden yüzlerce metre koşarak şahsı yakalattı.

Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı böyle kovaladı, System.String[]
Kilis'te bir genç kız, çantasını alarak kaçan kapkaççının peşinden yüzlerce metre koşarak şahsı yakalattı.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki H.O. Müslümanbey Mahallesi'nde yürürken, yanından geçen şahıs çantasını alarak kaçtı. Çantasının çalındığını fark eden H.Ö. çevreden de yardım isteyerek kapkaççının peşinden yüzlerce metre koştu. Kapkaççı olay yerinden kaçarken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde güvenlik kameralarından tespit ettiği kapkaççıyı gözaltına aldı. H.O.'nın çantasında kimlik ve sürücü belgesi, 2 kredi kartı, 4 banka kartı ile bir miktar para olduğu öğrenildi.

H.O. yanından koşarak uzaklaşan biri gördüğünü, baktığında çantasının elinde olduğunu görünce peşinden uzun süre koştuğunu, vatandaşların yardımı ile polis tarafından kapkaççının yakalandığını söyledi. - KİLİS
Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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