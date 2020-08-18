Çantası çalınan kadın: Arkalarından koştum ama yakalayamadım - Son Dakika

BURSA'da, alışveriş yapmak için markete yürüyen Ferişte Özkasap'ın (52) yanına yaklaşan 2 kişi, kapkaç yöntemiyle çantasını çalıp, koşarak, kaçtı. Çantanın içinde banka kartlarının yanı sıra 600 lirası olduğunu belirten Özkasap, "Arkalarından koştum ama yakalayamadım" dedi.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Ferişte Özkasap, market alışverişi yapmak için evinden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Özkasap'ın kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp, koşarak, kaçtı. Panik içinde bir süre şüphelileri takip eden Özkasap, ara sokaklarda izlerini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Özkasap'ın ifadesine başvurarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Çantasının içinde kimliği, banka kartları ve 600 lirası olduğunu söyleyen Ferişte Özkasap, "Giderken, kolumdan çekip, çantamı alarak, kaçtılar. Arkalarından koştum ama yakalayamadım. Gördüğüm kadarıyla 17- 18 yaşlarında 2 kişiydi" dedi.