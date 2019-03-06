Son Dakika Haberleri: Çantasında 2 Adet Tabanca Ele Geçen Genç Kıza Gözaltı

Çantasında 2 Adet Tabanca Ele Geçen Genç Kıza Gözaltı

52 dakika önce

Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız gözaltına alındı.

Çantasında 2 Adet Tabanca Ele Geçen Genç Kıza Gözaltı, System.String[]
Samsun'da çantasında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçen genç kız gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine 17 yaşındaki G.D. adlı kızın çantasında arama yapan polis ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili G.D. ile 3 genç gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Silahların erkek arkadaşlarına ait olduğu ve çantasına onların koyduğunu söyleyen G.D., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:53 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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