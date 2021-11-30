İzmir'de çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde çantasında 2 kilo 780 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli 27 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının elindeki çantada 2 kilo 780 gram uyuşturucu bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.