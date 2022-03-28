Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı "buldum" dedi - Son Dakika
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Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı "buldum" dedi

28.03.2022 09:57
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı "buldum" dedi

Adana'da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahsın, "Çantayı buldum, içinde sahte para olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Adana'da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahsın, "Çantayı buldum, içinde sahte para olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan N.E.'nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Polis, toplamda 416 bin 600 TL olan sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Çantayı İstanbul'da buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı buldum dedi
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı buldum dedi
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı buldum dedi
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı buldum dedi

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ÇANTASINDAN SAHTE 416 BİN LİRA ÇIKTI, 'HABERİM YOKTU' DEDİ ÇANTASINDAN SAHTE 416 BİN LİRA ÇIKTI, 'HABERİM YOKTU' DEDİ Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı 'buldum' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı "buldum" dedi - Son Dakika
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