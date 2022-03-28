Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, "buldum" dedi - Son Dakika
Üye Girişi

Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, "buldum" dedi

28.03.2022 20:50

Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, "buldum" dedi Adana'da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahıs ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahsın, "Çantayı buldum, içinde sahte para...

Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, "buldum" dedi

Adana'da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahıs ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahsın, "Çantayı buldum, içinde sahte para olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, İstanbul'dan Adana'ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan N.E.'nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Polis, toplamda 416 bin 600 TL olan sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Çantayı İstanbul'da buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, buldum dedi
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, buldum dedi
Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, buldum dedi

YORUMLAR
500
ÇGC Koşusunu 'Bebesha' kazandı ÇGC Koşusunu 'Bebesha' kazandı Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı Adana'da çantasında sahte para bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

Türk Lirası, İstanbul, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, 'buldum' dedi - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:00:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı, "buldum" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement