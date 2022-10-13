ÇANTASINDAN TELEFONUNU ALDI, DİYE 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI - Son Dakika
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ÇANTASINDAN TELEFONUNU ALDI, DİYE 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI

13.10.2022 13:35

KARAMAN'da, Afganistan uyruklu Sheyeste Nazari, çantasından cep telefonunu alan oğlu Amir Ali Nazari'yi (14) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

KARAMAN'da, Afganistan uyruklu Sheyeste Nazari, çantasından cep telefonunu alan oğlu Amir Ali Nazari'yi (14) bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kültür Sokak'ta apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Afgan Amir Ali Nazari, annesi Sheyeste Nazari'nin çantasından cep telefonunu aldı. Anne Nazari ise oğluna kızıp, sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Evdeki aile fertlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri geldi. Kanlar içinde kalan Amir Ali Nazari, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sheyeste Nazari ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Afganistan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANTASINDAN TELEFONUNU ALDI, DİYE 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANTASINDAN TELEFONUNU ALDI, DİYE 14 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLADI - Son Dakika
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