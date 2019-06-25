Son Dakika Haberleri: Çantasından "yediuyur" çıktı
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Çantasından "yediuyur" çıktı

1 saat önce

Tekirdağ'da bir vatandaşın çantasının içinde bulduğu, "yediuyur" adı verilen sürüngen, doğaya bırakıldı.

Çantasından
Tekirdağ'da bir vatandaşın çantasının içinde bulduğu, "yediuyur" adı verilen sürüngen, doğaya bırakıldı.
Tarlada çalıştıktan sonra evine dönen Sami Göktaş, çantasının içerisinde bulduğu ve fare sandığı büyük gözlü sürüngenin fotoğrafını çekerek paylaştı.
Paylaşımı görenlerin yorumuyla fotoğraftaki hayvanın "Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları" listesinde bulunan "yediuyur" olduğunu anlayan Göktaş, durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Sami Göktaş'tan teslim alınan yediuyur, kontrolden geçirildikten sonra doğaya salındı.
Nesli tükenme tehlikesinde olan yediuyurların, Edirne Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünce 2015 yılında yapılan araştırmada dünyada sadece Trakya'daki birkaç küçük alanda yaşamlarını sürdürdüğü tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yaban, Tekirdağ, Güncel
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